В связи с прогнозируемой девальвацией рубля в рф планируют делать деньги из компоста Сегодня 10:43

В связи с прогнозируемой девальвацией рубля в рф планируют делать деньги из компоста

В планах россии совершить прорыв в финансовой сфере, используя обычный компост как средство для расчетов.

Власти рф решили развивать новый метод экономического возрождения в связи с чрезвычайной нестабильностью рубля.

Под руководством кремлевских экономистов, ученых и экологов разработана программа «Компост для капитала», которая позволит делать российские рубли именно из компоста. По этой программе даже граждане смогут зарабатывать деньги, продавая свои собственные отходы для производства рублей нового образца.

По словам пресс-секретаря Кремля Пескова, «это отличный способ решения экономических проблем страны, а также демонстрация возможностей великого государства».

«Мы превратим россию в мирового лидера в сфере рублей из компоста. Наши граждане уже ждут, когда это можно будет воплотить в жизнь», — заявил он.

Согласно информации, еще до конца года каждый гражданин рф получит свой собственный горшок, с помощью которого сможет присоединиться к программе «Компост для капитала».

Первые экспериментальные лаборатории уже запущены в разных регионах страны. Авторитетное российское СМИ «россия-1» сообщает, что часто именно украинские дроны атакуют такие лаборатории, чтобы не дать россии развиться в этом направлении.

Сможет ли россия научиться делать из компоста деньги — посмотрим. И хотя это шуточная новость до 1 апреля, очень хотим верить, что рубль в перспективе и вовсе исчезнет вместе со страной-агрессором россией.

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