В Starlink все же согласились заблокировать доступ к соцсети X в Бразилии — Finance.ua
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В Starlink все же согласились заблокировать доступ к соцсети X в Бразилии

Фондовый рынок
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Провайдер спутникового интернета Илона Маска Starlink изменил курс и заявил, что выполнит приказ высшего суда Бразилии о блокировании доступа к X.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«Независимо от незаконного обращения Starlink с замораживанием наших активов мы выполняем приказ о блокировании доступа к X в Бразилии», — заявили в компании на странице X, ранее известной как Twitter.
Маск находится в ожесточенном противостоянии с Бразилией после того, как судья Верховного суда Александре де Мораэс приказал запретить X в рамках своей кампании против дезинформации. Спор распространился на Starlink после того, как X не оплатил штрафы, и судья заблокировал счета интернет-провайдера, пытаясь заставить миллиардера выполнить предварительные распоряжения.
Список активов, замороженных судом, включает в себя банковские счета и финансовые активы компаний Starlink Brazil Holding Ltda и Starlink Brazil Servicos de Internet Ltda, а также автомобили, недвижимость, лодки и самолеты. Мораэс также обязал центральный банк запретить компании посылать или получать деньги из-за границы.
По материалам:
Економічна Правда
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