В США взлетел спрос на безрамные пикапы — Finance.ua

В США взлетел спрос на безрамные пикапы Сегодня 02:44 — Технологии&Авто

В США взлетел спрос на безрамные пикапы

Аналитик по продаже «голубого овала» Эрих Меркл заявил, что модель показывает рекордную продажу с момента дебюта в 2021 году. По итогам января Ford Maverick стал лидером в сегменте среднеразмерных пикапов, потеснив многолетний бестселлер Toyota Tacoma.

Еще очень успешен Ford Transit: сделки с коммерческими фургонами выросли на 40 процентов. В аутсайдерах внедорожники Bronco и кроссоверы Mustang Mach-E.

Американские аналитики не склонны переоценивать успехи Ford Maverick. На результаты января повлияли два события. Во-первых, пикап Toyota Tacoma недавно сменил поколение, у дилеров мало запасов, ведь поставки только начались. Во-вторых, из-за забастовки UAW долго простаивал конвейер с грузовиками Ford Ranger, и клиенты вынуждены были брать более доступный легкий пикап.

За первый месяц 2024 года Ford реализовал 12 443 безрамных пикапа Maverick, а доля гибридных версий составила 49 процентов. Хотя бензин-электрический Maverick существенно подорожал прошлым летом, клиентов это не остановило: спрос на гибриды взлетел на 118 процентов! Абсолютным лидером продаж «голубого овала» является полноразмерный пикап F-Series: за месяц удалось продать 48 702 грузовика.

В течение года продажи Ford Maverick могут побить рекорд, ведь на подходе «заряженная» версия ST, которая привлечет новых покупателей. Впрочем, часть клиентов наверняка дождется нового рамного Ford Ranger, спрос на который просел из-за забастовки и недавней смены поколений.

uamotors По материалам:

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