В США взлетел спрос на безрамные пикапы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В США взлетел спрос на безрамные пикапы

Технологии&Авто
29
В США взлетел спрос на безрамные пикапы
В США взлетел спрос на безрамные пикапы
Аналитик по продаже «голубого овала» Эрих Меркл заявил, что модель показывает рекордную продажу с момента дебюта в 2021 году. По итогам января Ford Maverick стал лидером в сегменте среднеразмерных пикапов, потеснив многолетний бестселлер Toyota Tacoma.
Еще очень успешен Ford Transit: сделки с коммерческими фургонами выросли на 40 процентов. В аутсайдерах внедорожники Bronco и кроссоверы Mustang Mach-E.
Американские аналитики не склонны переоценивать успехи Ford Maverick. На результаты января повлияли два события. Во-первых, пикап Toyota Tacoma недавно сменил поколение, у дилеров мало запасов, ведь поставки только начались. Во-вторых, из-за забастовки UAW долго простаивал конвейер с грузовиками Ford Ranger, и клиенты вынуждены были брать более доступный легкий пикап.
За первый месяц 2024 года Ford реализовал 12 443 безрамных пикапа Maverick, а доля гибридных версий составила 49 процентов. Хотя бензин-электрический Maverick существенно подорожал прошлым летом, клиентов это не остановило: спрос на гибриды взлетел на 118 процентов! Абсолютным лидером продаж «голубого овала» является полноразмерный пикап F-Series: за месяц удалось продать 48 702 грузовика.
В течение года продажи Ford Maverick могут побить рекорд, ведь на подходе «заряженная» версия ST, которая привлечет новых покупателей. Впрочем, часть клиентов наверняка дождется нового рамного Ford Ranger, спрос на который просел из-за забастовки и недавней смены поколений.
По материалам:
uamotors
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.