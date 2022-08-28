В США стоимость владения автомобилем превысила 10 тысяч долларов в год — Finance.ua

В США стоимость владения автомобилем превысила 10 тысяч долларов в год Сегодня 22:40 — Личные финансы

В США стоимость владения автомобилем превысила 10 тысяч долларов в год, newsroom.aaa.com

Американская автомобильная ассоциация (ААА) рассчитала среднюю стоимость владения новым автомобилем в США. В 2022 году она достигла 10 728 долларов или 894 доллара в месяц, что на 11% больше, чем в 2021 году, когда тот же показатель составлял 9 666 долларов. Основная причина подорожания — рост цен на топливо.

В последнем анализе AAA оценила девять категорий транспортных средств, состоящих из 45 моделей, чтобы определить среднегодовые эксплуатационные расходы и затраты на владение новым транспортным средством. AAA выбирает самые популярные модели средней ценовой категории и сравнивает их по шести категориям: топливо, расходы на техническое обслуживание/ремонт/шины, страховка, лицензия/регистрация/налоги, амортизация и финансовые расходы. Исследование предусматривает пятилетний период владения автомобилем, когда автомобиль проезжает 15 000 миль (24 140 км) в год или 75 000 миль (120 700 км) за весь период владения.

Расходы на топливо были спрогнозированы на основе средневзвешенного значения за первые пять месяцев 2022 года. За это время цены на топливо в среднем составляли 3,999 доллара за галлон (1,05 доллара за литр). Стоимость бензина резко возросла с начала марта, как следствие стоимость владения транспортным средством также увеличилась.

Эксперты ААА отметили, что в этом году выгоднее всего использовать небольшие седаны, а на втором месте оказались электромобили. Машины на электричестве имеют самые низкие затраты на техническое обслуживание, а государство стимулирует их продажу разными льготами.

При использовании домашней зарядки одна миля на электромобиле обойдется в среднем 4,0 цента за милю. В то же время владелец бензинового автомобиля будет тратить в среднем 18,4 цента на милю. Предполагая, что оба проезжают 15 000 миль в год, топливо для автомобиля, работающего на бензине, обойдется примерно в 2700 долларов в год, а зарядка электромобиля — в 600 долларов в год. Разница составляет 2100 долларов.

Телеканал 24 По материалам:

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