В США создали карман-термос для тех, кто носит шорты зимой — Finance.ua
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В США создали карман-термос для тех, кто носит шорты зимой

Технологии&Авто
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В США создали карман с подогревом для тех, кто носит шорты зимой. По словам производителя, в каждой паре есть специальный нагревательный карман размером с сэндвич, чтобы ваша пища оставалась теплой независимо от погоды на улице. В кармане используется теплоизоляционный материал, позволяющий носить горячие закуски, не боясь, что они остынут.
«Носить шорты зимой — это смелый выбор. Мы нашли неожиданный способ разжечь этот холодный модный тренд», — сказал Брайан Уодделл, менеджер бренда.
Шорты сочетаются с соответствующим худи, украшенным зажигательным рисунком, призывающим поклонников моды сохранять тепло.
Шорты и худи будут доступны бесплатно с 12 декабря и до последней пары в наличии. Они были созданы в сотрудничестве с Columbus Fashion Alliance (CFA), коалицией творческих людей, имеющей целью поддержание модного бизнеса и людей, традиционно мало представленных в индустрии.
По материалам:
ua.news
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