В США создали карман-термос для тех, кто носит шорты зимой — Finance.ua

В США создали карман-термос для тех, кто носит шорты зимой Сегодня 03:34 — Технологии&Авто

В США создали карман с подогревом для тех, кто носит шорты зимой. По словам производителя, в каждой паре есть специальный нагревательный карман размером с сэндвич, чтобы ваша пища оставалась теплой независимо от погоды на улице. В кармане используется теплоизоляционный материал, позволяющий носить горячие закуски, не боясь, что они остынут.

«Носить шорты зимой — это смелый выбор. Мы нашли неожиданный способ разжечь этот холодный модный тренд», — сказал Брайан Уодделл, менеджер бренда.

Шорты сочетаются с соответствующим худи, украшенным зажигательным рисунком, призывающим поклонников моды сохранять тепло.

Шорты и худи будут доступны бесплатно с 12 декабря и до последней пары в наличии. Они были созданы в сотрудничестве с Columbus Fashion Alliance (CFA), коалицией творческих людей, имеющей целью поддержание модного бизнеса и людей, традиционно мало представленных в индустрии.

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