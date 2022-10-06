В США создадут первое гибридное многоэтажное здание, напечатанное на 3D-принтере — Finance.ua
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В США создадут первое гибридное многоэтажное здание, напечатанное на 3D-принтере

Недвижимость
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В США создадут первое гибридное многоэтажное здание, напечатанное на 3D-принтере
В США создадут первое гибридное многоэтажное здание, напечатанное на 3D-принтере, Фото: Insider
Техас может стать столицей 3D-печати в США. Сейчас в Хьюстоне возводят двухэтажное здание площадью 4 тысячи квадратных футов (371 квадратный метр). Проект называют революционным из-за сочетания нескольких методов строительства.
Об этом сообщает Insider.
По словам компаний, реализующих проект, многоэтажное здание является экспериментом. При этом они отмечают, что это не первое масштабное строительство с помощью 3D-принтера, и напоминают, что ранее похожий объект завершили в Канаде.
Фото: Insider
Фото: Insider
В отличие от других объектов, созданных с помощью технологий 3D-печати, дом в Хьюстоне будет многоэтажным. Это первый аналогичный проект в США. Как говорят авторы, он будет рассчитан на одну семью. Они подчеркивают, что эта инновация сегодня особенно важна, поскольку более 50% частного сектора страны составляют именно двухэтажные дома.
Как и другие здания, напечатанные на 3D-принтере, проект в Хьюстоне будет иметь многослойные стены с изогнутыми краями. Однако в отличие от предшественников для него будут использовать гибридный метод строительства. Авторы отмечают, что он совмещает печать бетонных конструкций и стен, а также установку деревянного каркаса.
Фото: Insider
Фото: Insider
Благодаря интеграции нескольких техник команда сможет активнее реализовывать подобные проекты. В то же время 3D-принтер поможет повысить экологичность строительства и снизить его стоимость.
Новаторское решение является результатом двухлетнего сотрудничества Корнельского университета с тремя компаниями: Peri 3D Construction, проектной фирмой Hannah и строительной инженерной компанией Cive.
По материалам:
Телеканал 24
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