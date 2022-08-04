В США разрешили тестовые полеты трехколесного летающего автомобиля — Finance.ua

В США разрешили тестовые полеты трехколесного летающего автомобиля
Федеральное авиационное управление США выдало разрешение компании Samson Sky на начало тестирования в воздухе трехколесного летающего автомобиля Samson Switchblade.
Об этом сообщает New Atlas.
Разработка Samson Switchblade велась 14 лет. В автомобиле установлен трехцилиндровый 1,6-литровый двигатель мощностью 190 лошадиных сил.
При полном заполнении 125-литрового бака транспортное средство способно пролететь до 724 км.
В компании заявляют, что крейсерская скорость аппарата равна 257 км/ч, а максимальная — 322 км/ч. При его использовании на дороге максимальная скорость не будет превышать 201 км/ч.
Для взлета трехколесному летающему автомобилю понадобится полоса длиной 335 метров, а для посадки — 213 метров.
Стоимость одного экземпляра — от 150 тысяч долларов, и компания уже получила по меньшей мере 1670 предварительных заказов.
Поделиться новостью