В США разрешили цифровые автомобильные номера: какие преимущества они дают — Finance.ua

В США разрешили цифровые автомобильные номера: какие преимущества они дают Сегодня 22:20 — Технологии&Авто

В США разрешили цифровые автомобильные номера: какие преимущества они дают

США стали первой страной в мире, где легализовали цифровые автомобильные номера. Первыми их разрешили штаты Калифорния, Аризона, Мичиган и Техас. Об этом сообщает сайт Carscoops.

В Калифорнии цифровые номера авто уже начали выдавать. Именно в этом штате их тестировали на протяжении последних пяти лет, причем в испытаниях задействовали 10 000 машин. Полиция Калифорнии одобрила нововведение. Примечательно, что ранее в этот штате также разрешили номера-наклейки.

Вместо стандартных номерных табличек автомобили оснащают небольшими дисплеями, на которые выводятся номерные знаки. Экраны защищены от ударов и выполнены водонепроницаемыми.

Новая технология имеет ряд преимуществ. Например, есть возможность персонализировать номерной знак с помощью графики, узоров или нестандартных шрифтов. Также на дисплее можно транслировать рекламу, но только в том случае, если авто на стоянке.

К тому же, экран оснащен GPS-маячком, а в случае угона авто на экране появится соответствующее уведомление. То есть злоумышленникам будет сложнее скрыться на такой машине.

Фокус По материалам:

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