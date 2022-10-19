В США разрешили цифровые автомобильные номера: какие преимущества они дают — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В США разрешили цифровые автомобильные номера: какие преимущества они дают

Технологии&Авто
73
В США разрешили цифровые автомобильные номера: какие преимущества они дают
В США разрешили цифровые автомобильные номера: какие преимущества они дают
США стали первой страной в мире, где легализовали цифровые автомобильные номера. Первыми их разрешили штаты Калифорния, Аризона, Мичиган и Техас. Об этом сообщает сайт Carscoops.
В Калифорнии цифровые номера авто уже начали выдавать. Именно в этом штате их тестировали на протяжении последних пяти лет, причем в испытаниях задействовали 10 000 машин. Полиция Калифорнии одобрила нововведение. Примечательно, что ранее в этот штате также разрешили номера-наклейки.
В США разрешили цифровые автомобильные номера: какие преимущества они дают
Вместо стандартных номерных табличек автомобили оснащают небольшими дисплеями, на которые выводятся номерные знаки. Экраны защищены от ударов и выполнены водонепроницаемыми.
Новая технология имеет ряд преимуществ. Например, есть возможность персонализировать номерной знак с помощью графики, узоров или нестандартных шрифтов. Также на дисплее можно транслировать рекламу, но только в том случае, если авто на стоянке.
К тому же, экран оснащен GPS-маячком, а в случае угона авто на экране появится соответствующее уведомление. То есть злоумышленникам будет сложнее скрыться на такой машине.
По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.