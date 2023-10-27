В США прототип аэротакси Midnight совершил первый полет — Finance.ua
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В США прототип аэротакси Midnight совершил первый полет

Технологии&Авто
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В США прототип аэротакси Midnight совершил первый полет
В США прототип аэротакси Midnight совершил первый полет, Фото: Archer Aviation
Компания Archer Aviation успешно совершила первый полет прототипа воздушного такси с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) — Midnight.
Об этом сообщает FutureFlight.
Отмечается, что полет состоялся в Санта-Кларе, штат Калифорния.
Archer Aviation планирует запустить рейсы аэротакси Midnight до конца 2025 года. Причем сначала будут использовать Midnight в основном для 10−20-минутных полетов в городских районах.
Фото: Archer Aviation
Фото: Archer Aviation
В прошлом году Archer Aviation провела первый переходный полет прототипа воздушного такси с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) — Maker.
По материалам:
Укрінформ
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