В США прототип аэротакси Midnight совершил первый полет — Finance.ua

В США прототип аэротакси Midnight совершил первый полет
Компания Archer Aviation успешно совершила первый полет прототипа воздушного такси с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) — Midnight.
Об этом сообщает FutureFlight.
Отмечается, что полет состоялся в Санта-Кларе, штат Калифорния.
Archer Aviation планирует запустить рейсы аэротакси Midnight до конца 2025 года. Причем сначала будут использовать Midnight в основном для 10−20-минутных полетов в городских районах.
В прошлом году Archer Aviation провела первый переходный полет прототипа воздушного такси с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) — Maker.
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