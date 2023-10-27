В США прототип аэротакси Midnight совершил первый полет — Finance.ua

В США прототип аэротакси Midnight совершил первый полет Сегодня 05:49 — Технологии&Авто

В США прототип аэротакси Midnight совершил первый полет, Фото: Archer Aviation

Компания Archer Aviation успешно совершила первый полет прототипа воздушного такси с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) — Midnight.

Об этом сообщает FutureFlight

Отмечается, что полет состоялся в Санта-Кларе, штат Калифорния.

Archer Aviation планирует запустить рейсы аэротакси Midnight до конца 2025 года. Причем сначала будут использовать Midnight в основном для 10−20-минутных полетов в городских районах.

Фото: Archer Aviation

В прошлом году Archer Aviation провела первый переходный полет прототипа воздушного такси с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) — Maker.

Укрінформ По материалам:

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