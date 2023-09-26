В США представлен недорогой электромотоцикл для бездорожья за $5000 (фото, видео) — Finance.ua

В США представлен недорогой электромотоцикл для бездорожья за $5000 (фото, видео) Сегодня 03:02 — Технологии&Авто

В США представлен недорогой электромотоцикл для бездорожья за $5000 (фото, видео)

Американский стартап Rawrr представил свою дебютную модель — легкий электрический мотоцикл Mantis. Он поступает в продажу по цене от 4999 долларов.

О ней рассказали на сайте производителя.

Новый Rawrr Mantis — один из первых представителей сегмента электрических эндуро (кроссовых мотоциклов). Он получил внедорожную резину, высоко приподнятые крылья и усиленную подвеску с рабочим ходом 200 мм. Клиренс мотоцикла составляет 310 мм.

В основе электробайка лежит легкая и крепкая алюминиевая рама. Он весит всего 75 кг. Оснащение включает в себя цифровой щиток приборов.

Электрический мотоцикл Rawrr Mantis получил мотор мощностью 10 л. (7,5 кВт) и с крутящим моментом в 50 Н∙м. Максимальная скорость составляет 80,5 км/ч.

Литий-ионную батарею для Rawrr Mantis поставляет Samsung. Ее емкость составляет 35 А·ч, а запас хода электробайка достигает 120 км. Зарядка в домашних условиях занимает от 3 до 6 часов.

На испытаниях макеты Rawrr Mantis прошли 20 000 км. Кроме того, электробайк протестировал шестикратный чемпион Африки по мотокроссу Калеб Теннант.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.