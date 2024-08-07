В США представили экономную гиперзвуковую ракету — Finance.ua

В США представили экономную гиперзвуковую ракету
Американская компания Lockheed Martin представила свою новую гиперзвуковую ракету Mako, подходящую для вооружения многих носителей оружия.
Об этом сообщает NewAtlas.
Ракета разрабатывается для ВВС США и международных заказчиков и может быть запущена из разных типов самолетов. Mako имеет скорость более 5 Махов. Эта ракета разрабатывалась в рамках программы Stand-in Attack Weapon (SiAW) ВВС США с целью создания гиперзвуковой и доступной ракеты.
Ракета Mako была представлена впервые на выставке Sea Air Space 2024 и описана как ракета «13s», что указывает на ее диаметр 13 дюймов.
Размеры ракеты составляют 3,9 метра (13 футов) и 589 килограммов (1300 фунтов) веса. Точные технические характеристики еще не раскрыты, но известно, что Mako разгоняется до гиперзвуковой скорости с помощью твердотопливного ракетного ускорителя.
Эта ракета может быть использована на различных типах самолетов, включая истребители V поколения, такие как F-35A, F-35B, F/A-18, F-16, F-15, P-8, F-22 и F- 35C.
Однако особенностью Mako является ее экономическая эффективность. Это означает, что эта ракета может быть использована на различных видах военной техники, включая подлодки и корабли. Mako получило свое название в честь самой быстрой акулы в океане.
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