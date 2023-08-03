В США показали необычный миниатюрный автомобиль (фото) — Finance.ua

В США показали необычный миниатюрный автомобиль (фото) 03.08.2023, 01:45 — Технологии&Авто

В США показали необычный миниатюрный автомобиль (фото)

На аукционе Cars&Bids продали необычный миниатюрный автомобиль Corbin Sparrow 2000 года. В общей сложности было построено 300 экземпляров этой модели.

Подробности об авто сообщили на сайте аукционного дома.

Corbin Sparrow является одноместным микроавтомобилем от ныне несуществующей компании. Этот экземпляр провел некоторое время в Автомобильном музее Петерсена.

Габариты Corbin Sparrow:

длина — 2438 мм;

ширина — 1219 мм;

высота — 1448 мм;

колесная база — 1829 мм.

Фото: Cars and Bids

Микроавтомобиль весит всего 610 кг. Внутри установлено только одно кресло, но предусмотрен и небольшой багажник.

На автомобиль установлены 13-дюймовые колесные диски. За ними расположены высокопроизводительные тормоза Wilwood.

Микроавтомобиль оснащен электромотором мощностью 27 л. Максимальная скорость составляет 121 км/ч. На одном заряде электрокар способен проехать до 80 км.

Фото: Cars and Bids

Corbin Sparrow имеет неплохое состояние, но аккумулятор требует замены. Пробег авто составляет около 2736 км.

Автомобиль ушел с молотка за 6911 долларов. Неизвестно, что планирует делать с ним новый владелец.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.