В США показали необычный миниатюрный автомобиль (фото) — Finance.ua

В США показали необычный миниатюрный автомобиль (фото)
На аукционе Cars&Bids продали необычный миниатюрный автомобиль Corbin Sparrow 2000 года. В общей сложности было построено 300 экземпляров этой модели.
Подробности об авто сообщили на сайте аукционного дома.
Corbin Sparrow является одноместным микроавтомобилем от ныне несуществующей компании. Этот экземпляр провел некоторое время в Автомобильном музее Петерсена.
Габариты Corbin Sparrow:
- длина — 2438 мм;
- ширина — 1219 мм;
- высота — 1448 мм;
- колесная база — 1829 мм.
Микроавтомобиль весит всего 610 кг. Внутри установлено только одно кресло, но предусмотрен и небольшой багажник.
На автомобиль установлены 13-дюймовые колесные диски. За ними расположены высокопроизводительные тормоза Wilwood.
Микроавтомобиль оснащен электромотором мощностью 27 л. Максимальная скорость составляет 121 км/ч. На одном заряде электрокар способен проехать до 80 км.
Corbin Sparrow имеет неплохое состояние, но аккумулятор требует замены. Пробег авто составляет около 2736 км.
Автомобиль ушел с молотка за 6911 долларов. Неизвестно, что планирует делать с ним новый владелец.
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