В США одобрили экспорт оружия в Украину на $50 млн — Finance.ua
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В США одобрили экспорт оружия в Украину на $50 млн

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В США одобрили экспорт оружия в Украину на $50 млн
В США одобрили экспорт оружия в Украину на $50 млн
Соответствующее уведомление о разрешении на экспорт оборонной продукции в Украину было направлено в Конгресс в среду.
В агентстве отметили, что поставки должны проходить через программу Direct Commercial Sale (DCS) — контракты между иностранными субъектами и американскими компаниями, получившими лицензию на экспорт товаров и услуг оборонного назначения.
Это разрешение — первое в своем роде с момента возвращения Трампа в Белый дом.
По данным аналитиков, с 2015 по 2023 год США незаметно разрешили постоянный экспорт оборонной продукции и услуг в Украину на сумму свыше $1,6 млрд через DCS.
«Все DCS работают тихо, о них не объявляют публично, как о продаже военной техники за границу», — сказал Колби Бадвар, аналитик по безопасности исследовательской группы Tochnyi.
Он добавил, что новость здесь заключалась в том, что продажа американского оружия продолжается, несмотря на все прогнозы Трампа по поводу абсолютного прекращения таких поставок в Украину.
Сообщения о лицензии на продажу на сумму $50 млн были поданы в Конгресс через Закон о контроле над экспортом вооружений — закон, уполномочивающий президентов США контролировать импорт и экспорт товаров и услуг оборонного назначения.
В Kyiv Post рассказали, что предлагаемая продажа охватывает экспорт оборонной продукции, в том числе технические данные, и оборонные услуги в Украину.
По материалам:
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