В США начали строить первую «умную» дорогу — Finance.ua

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В США начали строить первую «умную» дорогу

Технологии&Авто
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В США начали строить первую «умную» дорогу
В США начали строить первую «умную» дорогу
Стартап Cavnue, поддерживаемый компанией Alphabet, начал строительство первой «умной дороги» в США на трехмильном участке автомагистрали 94 в Мичигане. Об этом сообщает Axios.
Этот пилотный проект разрабатывает систему отслеживания для Департамента транспорта штата Мичиган и водителей на шоссе, чтобы информировать о потенциальных проблемах на дороге, таких как препятствия, аварии и пробки.
Проект пилотной программы находится между Энн-Арбором и Детройтом, а позже планируется расширить «умную дорогу» еще на 64 километра в шесть этапов, соединяющих оба города. Система работает с помощью столбов, содержащих сенсорные модули, вычислительные модули и коммуникационное оборудование.
Камеры, расположенные вдоль дороги, контролируют состояние проезжей части, анализируют изображение и отправляют уведомления MDOT и подключенным водителям. Цель проекта — уменьшить пробки на дорогах, избежать аварий и повысить эффективность управления дорожным движением.
По материалам:
Build Portal
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