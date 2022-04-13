В Совете ЕС одобрили обмен гривен на евро для беженцев по официальному курсу (сумма и продолжительность обмена) — Finance.ua
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В Совете ЕС одобрили обмен гривен на евро для беженцев по официальному курсу (сумма и продолжительность обмена)

Сегодня 17:48Валюта
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Комитет постоянных представителей одобрил рекомендацию Совета ЕС о конвертации банкнот гривны в валюту государств-членов. Цель состоит в том, чтобы оказать поддержку беженцам, которые испытывают трудности с обменом банкнот на валюту ЕС.
Об этом сообщает Совет ЕС.
Рекомендация предлагает государствам-членам создать национальные схемы, позволяющие конвертировать гривны на аналогичных условиях по всему ЕС.
Что это даст. Схемы позволят переселенцам из Украины, в том числе детям, обменивать до 10 тысяч гривен (около 310 евро) на человека. Это будет бесплатно и по официальному обменному курсу, опубликованному Национальным банком Украины.
Продолжительность обмена составит минимум три месяца.
Теперь рекомендация будет официально принята Советом в письменной форме. Ориентировочная дата принятия — 19 апреля.
Рекомендации не являются юридически обязывающими актами. Таким образом, фактическое внедрение и создание схем должны решаться государствами-членами в соответствии с их национальными нормами. Ряд стран ЕС уже разработали на эти цели национальные механизмы.

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Как отмечается в сообщении, из-за российской военной агрессии Национальный банк Украины был вынужден приостановить обмен банкнот гривны на иностранную валюту, чтобы защитить ограниченные валютные резервы страны.
Это сказалось на конвертируемости банкнот гривны в странах ЕС, где многие банки не желали обменивать гривну из-за валютных рисков. С момента вторжения россии в Украину более 4 млн человек, спасаясь от войны, прибыли в ЕС.

Справка Finance.ua:

  • С 25 марта начало работу соглашение между Национальным банком Польши и Национальным банком Украины по обмену наличной гривны на польские злотые. Совершеннолетние граждане Украины смогут обменять до 10 тысяч гривен наличными на одного человека.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: РБК-Україна
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