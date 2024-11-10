В случае уменьшения финансирования со стороны США возможно существенное ослабление гривны: прогноз экономиста — Finance.ua
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В случае уменьшения финансирования со стороны США возможно существенное ослабление гривны: прогноз экономиста

Валюта
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В случае уменьшения финансирования со стороны США возможно существенное ослабление гривны: прогноз экономиста
В случае уменьшения финансирования со стороны США возможно существенное ослабление гривны: прогноз экономиста
Курс гривны на уровне 45 грн за доллар в 2025 году может стать нереальным без международной финансовой поддержки. В случае уменьшения финансирования США возможно существенное ослабление валюты.
Об этом сказал одесский экономист Сергей Якубовский в комментарии для Новости.Live.

От чего будет зависеть стабильный курс гривны

Экономист отметил, что для стабильного курса на уровне 45 грн за доллар Украине потребуется не менее 50 млрд долларов международной помощи.
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Однако такой сценарий эксперт называет оптимистичным, поскольку большая часть финансирования бюджета и обороны Украины зависит от США.
«Если Украина получит 50 млрд долларов помощи в следующем году, то сможем удержать курс на уровне 45−50 грн за доллар. Однако если этого не произойдет, возможно существенное снижение курса», — отмечает экономист.

Последствия девальвации для импорта

Экономист отмечает, что в случае девальвации могут расти цены на импортные товары, составляющие значительную часть рынка.
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«При девальвации цены на промышленную продукцию вырастут не на 10%, а гораздо больше», — объясняет эксперт.
Экономист говорит, что ввиду бюджетного дефицита в 20% ВВП девальвация до 50 грн за доллар — это вполне реалистичный сценарий на следующий год.

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк Украины в условиях структурного дефицита валюты во время войны сохраняет устойчивость валютного рынка через продажу долларов. Это исключает резкие изменения курса;
  • В конце 2024 года существует вероятность того, что курс доллара достигнет 42,5 гривны. А к концу следующего года цена может еще повыситься;
  • Международный валютный фонд прогнозирует, что в следующем году среднегодовой курс гривны к доллару в Украине будет составлять 45,0 грн/доллар. А в 2029 году доллар будет стоить 51,7 грн;

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По материалам:
Novyny.live
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