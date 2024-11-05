НБУ увеличил амплитуду колебаний курса гривны — ICU
На прошлой неделе официальный курс гривны достиг 41.38/$, максимума октября, но до конца месяца НБУ укрепил курс гривны благодаря лучшей сбалансированности рынка.
Об этом сообщают аналитики ICU.
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Общий дефицит валюты на рынке резко сократился на прошлой неделе.
«Чистая покупка валюты за четыре дня недели составила всего $348 млн (на 26% меньше аналогичного периода предыдущей недели), в том числе $159 млн на межбанковском рынке (на 37% меньше) и $189 млн в розничном сегменте (на 13% меньше)», — сообщают аналитики.
В то же время НБУ почти не изменил объем интервенций: они уменьшились всего на 1.7% до $696 млн.
«По нашим подсчетам, самыми большими они были во вторник, примерно $200 млн, и именно в этот день курс гривны вплотную приближался к 41.4 грн/$, но уже в среду НБУ продал лишь примерно половину объема интервенций, проведенных во вторник», — отмечают в ICU.
В итоге за неделю официальный курс гривны даже усилился на несколько копеек до 41.29 грн/$, а наличная стоимость доллара США в системно важных банках осталась неизменной — 41.1−41.6 грн/$.
«В прошлый понедельник был резкий рост спроса на иностранную валюту среди клиентов банков, поэтому во вторник банки откупили у НБУ необходимый объем валюты, чем и повлекли за собой значительное увеличение интервенций в этот день. Уже во вторник ситуация на межбанковском рынке изменилась: клиенты банков стали продавать примерно столько же валюты, как и покупали, а рост продаж за четыре рабочих дня составил почти 20% по сравнению с аналогичным периодом предыдущей недели.
Напомним, глава НБУ Андрей Пышный ранее заявлял, что Национальный банк Украины в условиях структурного дефицита валюты во время войны сохраняет устойчивость валютного рынка через продажу долларов. Это исключает резкие изменения курса.
Директор Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский сообщал, что на валютном рынке Украины в условиях войны и высоких расходов правительства на оборону будет сохраняться структурный дефицит валюты, который будет покрывать НБУ из резервов.
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