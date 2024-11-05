НБУ увеличил амплитуду колебаний курса гривны — ICU Сегодня 15:02 — Валюта

НБУ увеличил амплитуду колебаний курса гривны — ICU

На прошлой неделе официальный курс гривны достиг 41.38/$, максимума октября, но до конца месяца НБУ укрепил курс гривны благодаря лучшей сбалансированности рынка.

Об этом сообщают аналитики ICU.

Общий дефицит валюты на рынке резко сократился на прошлой неделе.

«Чистая покупка валюты за четыре дня недели составила всего $348 млн (на 26% меньше аналогичного периода предыдущей недели), в том числе $159 млн на межбанковском рынке (на 37% меньше) и $189 млн в розничном сегменте (на 13% меньше)», — сообщают аналитики.

В то же время НБУ почти не изменил объем интервенций: они уменьшились всего на 1.7% до $696 млн.

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«По нашим подсчетам, самыми большими они были во вторник, примерно $200 млн, и именно в этот день курс гривны вплотную приближался к 41.4 грн/$, но уже в среду НБУ продал лишь примерно половину объема интервенций, проведенных во вторник», — отмечают в ICU.

В итоге за неделю официальный курс гривны даже усилился на несколько копеек до 41.29 грн/$, а наличная стоимость доллара США в системно важных банках осталась неизменной — 41.1−41.6 грн/$.

Инфографика: ICU

«В прошлый понедельник был резкий рост спроса на иностранную валюту среди клиентов банков, поэтому во вторник банки откупили у НБУ необходимый объем валюты, чем и повлекли за собой значительное увеличение интервенций в этот день. Уже во вторник ситуация на межбанковском рынке изменилась: клиенты банков стали продавать примерно столько же валюты, как и покупали, а рост продаж за четыре рабочих дня составил почти 20% по сравнению с аналогичным периодом предыдущей недели.

Напомним, глава НБУ Андрей Пышный ранее заявлял , что Национальный банк Украины в условиях структурного дефицита валюты во время войны сохраняет устойчивость валютного рынка через продажу долларов. Это исключает резкие изменения курса.

Директор Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский сообщал , что на валютном рынке Украины в условиях войны и высоких расходов правительства на оборону будет сохраняться структурный дефицит валюты, который будет покрывать НБУ из резервов.

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