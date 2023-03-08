В Словакии рекордно упала реальная зарплата — Finance.ua

В Словакии рекордно упала реальная зарплата Сегодня 19:46 — Личные финансы

По итогам 2022 года размер реальной средней месячной заработной платы в Словакии снизился на 4.5%. Это максимальное падение показателя за последние десять лет, сообщает местное Статистическое управление.

Снижение размера реальной зарплаты, учитывающей фактический доход с поправкой на инфляцию, было зафиксировано во всех восьми регионах страны и во всех отраслях экономики. Наиболее сильным оно оказалось в сферах здравоохранения и социальной защиты (9.1%) и образования (7.2%). Менее всего размер реальной зарплаты упал в сфере искусства, развлечений и отдыха (0.4%) и строительства (1%).

В то же время, средний размер номинальных зарплат в Словакии по итогам 2022 года вырос сразу на 7.7%, составив 1304 евро. Однако даже столь значительный рост не сумел догнать высокий уровень инфляции в стране.

Самой высокой остается средняя зарплата в Братиславском крае — в 2022 году она составила 1599 евро. Самый низкий доход продолжают сохранять жители Прешевского края — там его размер находится на отметке 1011 евро.

uamedia По материалам:

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