В Швеции назвали условие отправки миротворцев в Украину — Finance.ua

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В Швеции назвали условие отправки миротворцев в Украину

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В Швеции назвали условие отправки миротворцев в Украину
В Швеции назвали условие отправки миротворцев в Украину
Швеция не исключает возможности отправки миротворческих войск в Украину. Они могут оказать содействие в поддержании устойчивого мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Швеции Марии Мальмер Стенергард в эфире радио Sveriges Radio.
По словам Стенергард, шведские миротворцы могут отправиться в Украину, если в этом возникнет необходимость. Однако прежде всего Европа должна думать о том, как достичь «справедливого и устойчивого мира с уважением международного права».
«Когда такой мир будет установлен, его нужно будет поддерживать и для этого наше правительство не исключает никаких вариантов», — отметила глава МИД Швеции.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер также объявил, что готов отправить войска Соединенного Королевства в Украину. Глава британского правительства заверил, что говорит об этом не легкомысленно, поскольку существует потенциальная опасность для миротворцев. Однако такой шаг говорит о желании Британии внести свой вклад в обеспечение гарантий безопасности Украины.
Президент Владимир Зеленский ранее отмечал, что численность иностранных миротворцев в Украине может составлять до 110 тысяч. При этом он добавил, что желательно участие в этой миссии морских стран, например Британии.
В то же время глава Пентагона недавно заявлял, что участие американских войск в миротворческой миссии в Украине исключено. Хотя американские СМИ со ссылкой на чиновников и сообщали, что Трамп может согласиться на размещение войск США для охраны редкоземельных ископаемых.
По материалам:
РБК-Україна
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