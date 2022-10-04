В Швеции научились печатать микроэлектронику на 3D-принтерах — Finance.ua
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В Швеции научились печатать микроэлектронику на 3D-принтерах

Технологии&Авто
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В Швеции научились печатать микроэлектронику на 3D-принтерах
В Швеции научились печатать микроэлектронику на 3D-принтерах, www.kth.se
Специалисты шведского Королевского технологического института представили новый метод изготовления электронных схем и сенсоров для их использования в робототехнике разных типов.
Такое сообщение обнародовано на сайте этого научно-исследовательского учреждения.
«Недавно разработанная технология 3D-печати может быть выгодной по цене для изготовления специальных электронных „механизмов“, которые могут быть размером с насекомое и использоваться в современных устройствах робототехники, в медицинских приборах и других сферах», — говорится в сообщении.
Этот технологический прорыв может существенно изменить правила игры в изготовлении таких электронных устройств микроэлектроники (MEMS). Эти миниатюрные устройства массированно производятся для использования во многих электронных устройствах, от мобильных телефонов до автомобильной техники, а также в авиационной промышленности и машиностроении.
Исследователи разработали новую технологию на уже изобретенных принципах двухфотонной полимеризации, которая позволяет производить очень мелкие объекты размером в несколько сотен нанометров, но не обладает сенсорными качествами. Для формирования преобразующих элементов в этом методе используется техника, называемая теневой маскировкой, позволяющей создавать контактные элементы путем микроскопического напыления металла-проводника. Этот метод позволяет в течение нескольких часов производить десятки малых электронных форм с использованием относительно недорогих производственных устройств.
По убеждению авторов изобретения, новый способ позволит производить многие тысячи элементов микроэлектроники в год, хотя раньше такое производство было очень затратным по времени, а с использованием обычных полупроводников стоимость таких изделий могла достигать многих тысяч долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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