В Швеции крупнейший аэропорт страны остановил рейсы из-за дронов, начато расследование — Finance.ua
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В Швеции крупнейший аэропорт страны остановил рейсы из-за дронов, начато расследование

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Ночью 9 сентября над стокгольмским аэропортом «Арланда» были зафиксированы беспилотники. Из-за этого по меньшей мере пять самолетов были вынуждены перенаправляться.
Об этом сообщает AIR Live.
Несмотря на сообщения о по меньшей мере четырех беспилотных летательных аппаратах (БпЛА) разных размеров, решение о временном закрытии аэропорта было принято около 02:00 (03:00 по киевскому времени). По меньшей мере пять самолетов были направлены в другие аэропорты.
«Арланда» возобновила работу уже в 03:30 (4:30 по киевскому времени), а полиция начала предварительное расследование по факту саботажа в аэропорту и нарушения Закона о безопасности.
«Мы подозреваем, что это был умышленный акт, но я не могу ответить, с какой целью. Учитывая конфиденциальность расследования, мы не хотим предоставлять информацию о том, какой дрон и кто видел», — заявил представитель полиции Даниэль Викдал.
Вооруженные силы Швеции заявили, что знали об инциденте и поддерживали связь с «Арландой».
По материалам:
РБК-Україна
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