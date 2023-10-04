В Шегинях задержан водитель микроавтобуса с контрабандными духами на 1,3 млн грн — Finance.ua
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В Шегинях задержан водитель микроавтобуса с контрабандными духами на 1,3 млн грн

Криминал
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Ночью на вторник, 3 октября, в пункте пропуска «Шегини» на границе с Польшей пограничники и таможенники разоблачили 41-летнего жителя Львовщины, пытавшегося перевезти французские духи стоимостью 1,3 млн грн как гуманитарную помощь.
Как рассказали в Западном региональном управлении Госпогранслужбы, 41-летний водитель автомобиля Fiat Ducato, житель Львовщины, для проезда выбрал полосу движения «красный коридор». В ходе прохождения контроля мужчина сообщил, что перевозит в Украину личные вещи, а также медикаменты и одежду для благотворительного фонда.
В Шегинях задержан водитель микроавтобуса с контрабандными духами на 1,3 млн грн
В ходе дополнительной проверки пограничники и таможенники обнаружили в кабине микроавтобуса более 400 единиц французских духов Montale. Примерная стоимость незадекларированного товара составляет 1,3 млн грн.
По этому факту работники таможни составили протокол по факту недекларирования перемещаемых товаров через границу (ч. 2 ст. 471 ТКУ). Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере 30% от стоимости этих товаров.
По материалам:
Zaxid.net
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