В сезоне 2025/26 прогнозируется мировой профицит сахара — Finance.ua
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В сезоне 2025/26 прогнозируется мировой профицит сахара

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В сезоне 2025/26 прогнозируется мировой профицит сахара
В сезоне 2025/26 прогнозируется мировой профицит сахара
По оценкам международных аналитиков Green Pool, в следующем 2025/26 маркетинговом году ожидается профицит мирового баланса сахара в размере 2,7 млн ​​т, по сравнению с дефицитом 3,7 млн ​​т в сезоне 2024/25.
Об этом сообщает Укрсахар со ссылкой на Reuters, пишет Агробизнес.
Согласно оценкам, опубликованным 5 февраля, в новом 2025/26 маркетинговом году мировое производство сахара может увеличиться на 4,5% и достигнуть 202 млн т, что станет вторым по величине историческим показателем.
Отмечается, что этому поспособствует увеличение производства сахара в Бразилии, Индии и Таиланде.
В течение 2024 года Украина достигла рекордного показателя в экспорте сахара, поставив 746,3 тысячи тонн на сумму 419 млн долларов.
По материалам:
Finance.ua
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