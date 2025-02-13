В сезоне 2025/26 прогнозируется мировой профицит сахара — Finance.ua

В сезоне 2025/26 прогнозируется мировой профицит сахара Сегодня 05:39

В сезоне 2025/26 прогнозируется мировой профицит сахара

По оценкам международных аналитиков Green Pool, в следующем 2025/26 маркетинговом году ожидается профицит мирового баланса сахара в размере 2,7 млн ​​т, по сравнению с дефицитом 3,7 млн ​​т в сезоне 2024/25.

Об этом сообщает Укрсахар со ссылкой на Reuters, пишет Агробизнес.

Согласно оценкам, опубликованным 5 февраля, в новом 2025/26 маркетинговом году мировое производство сахара может увеличиться на 4,5% и достигнуть 202 млн т, что станет вторым по величине историческим показателем.

Отмечается, что этому поспособствует увеличение производства сахара в Бразилии, Индии и Таиланде.

В течение 2024 года Украина достигла рекордного показателя в экспорте сахара, поставив 746,3 тысячи тонн на сумму 419 млн долларов.

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