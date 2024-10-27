В сети рассекретили новый кроссовер Nissan Kicks 2 (фото) — Finance.ua
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В сети рассекретили новый кроссовер Nissan Kicks 2 (фото)

Технологии&Авто
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В сети рассекретили новый кроссовер Nissan Kicks 2 (фото)
В сети рассекретили новый кроссовер Nissan Kicks 2 (фото), Фото: Carscoops
Долгожданный кроссовер Nissan Kicks 2 поколения полностью рассекретили официально как бюджетную модель нового поколения для молодых покупателей. Модель по цене Renault Duster подробно показали в сети.
Об этом пишет Carscoops.
Аккуратный и одновременно эффектный дизайн выполнен в современном корпоративном стиле, машина похожа на другие новые кроссоверы Nissan. Интересно смотрятся тонкие фары и решетки под ними. Оригинально выполнены «полосатые» дневные ходовые огни.
Фото: Carscoops
Фото: Carscoops
В задней части по последней моде нарисовали необычные фонари геометрической формы. Покупателям предложат разные цветовые схемы для кузова с контрастной крышей.

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Длина кузова составила 4366 мм при колесной базе 2664 мм. Благодаря использованию современной платформы CMF-B автомобиль получился безопасным и просторным.
Фото: Carscoops
Фото: Carscoops
В оснащении есть адаптивный круиз-контроль, система автоматического торможения, контроль разметки и мониторинг слепых зон.
Бензиновый двигатель объемом 2 л выдает мощность 141 л. Цена Nissan Kicks 2024 года стартует от 23 220 долларов за базовый вариант.
По материалам:
Обозреватель
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