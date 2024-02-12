В сети рассекретили новый электромобиль Fiat (фото) — Finance.ua
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В сети рассекретили новый электромобиль Fiat (фото)

Фондовый рынок
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Ретро-кроссовер Fiat 600 получит «заряженную» версию от Abarth. Официальная презентация новинки состоится в ближайшее время, а пока концерн Stellantis опубликовал первую фотографию модели.
Новый Abarth 600e (именно так назвали кроссовер. — Ред.) позиционируется как спортивный электромобиль. Он оснащен 240-сильным мотором и станет самой мощной серийной моделью от Abarth. Разгон до «сотни» занимает менее 7 секунд.
От стандартного варианта модификация от Abarth отличается более агрессивным дизайном передней части, обвесом и спойлером на крыше. В салоне установят спортивные сиденья и руль.
Известно, что электромобиль Abarth 600e получит 240-сильный мотор.
Ранее стало известно, что обновленный Fiat Panda станет больше и превратится в компактный кроссовер. Модель будет предложена как в гибридных, так и в электрических версиях. Электрокар оснастят 113-сильным мотором и предложат в двух модификациях — с запасом хода 200 и 320 км. Новинку презентуют 11 июля 2024 — в день 125-летия Fiat.
По материалам:
Ampercar
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