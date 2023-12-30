В сети появились первые изображения «супервидеокарт» Nvidia нового поколения — Finance.ua

В сети появились первые изображения «супервидеокарт» Nvidia нового поколения 30.12.2023, 01:26 — Фондовый рынок

В сети появились первые изображения «супервидеокарт» Nvidia нового поколения

В начале января состоится премьера новых видеокарт NVIDIA. Пока речь не идет о новом поколении GeForce RTX 50-й серии, которое, по слухам, дебютирует лишь в 2025 году, а о моделях RTX 40 Super . Их будет сразу три — в сети появились фотографии одной из них.

На изображениях красуется модель RTX 4070 Super DUAL OC Asus. В целом, дизайн карты похож на обычную RTX 4070 DUAL, но модель Super смотрится немного короче. Под питание отведен уже ставший привычным 16-контактный разъем 12VHWPR

Карта будет самой простой в линейке RTX 40хх Super. В основу ляжет чип AD104 с 7168 ядрами CUDA. Памяти должно быть 12 ГБ GDDR6X с шиной 192 бита, а TDP составит 225 Вт. Продавать ее будут за 599 долларов (~21 500 грн).

Українські Новини По материалам:

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