В сети показали обновленный мощнейший спорткар BMW — Finance.ua

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В сети показали обновленный мощнейший спорткар BMW

Технологии&Авто
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В сети показали обновленный мощнейший спорткар BMW
В сети показали обновленный мощнейший спорткар BMW
Тюнинг-компания Manhart представила собственное видение культового купе BMW M4, создав ограниченную серию экстремального спорткара под названием MH4 900. За основу проекта взяли неординарный BMW M4 CS с мощностью 550 л.с., однако инженеры тюнинг-ателье вывели характеристики модели на абсолютно новый уровень.
Благодаря масштабному техническому обновлению, включавшему монтаж высокопроизводительных турбин, укрепленных поршней и шатунов, модернизированного выпускного коллектора и легкого карбонового впуска, 3,0-литровый рядный мотор на шесть цилиндров получил исключительную мощность — 922 лошадиные силы и 1190 Н·м.
Динамические характеристики BMW Manhart MH4 900 официально не раскрываются, но известно, что разгон до 100 км/ч занимает менее 4 секунд, а максимальная скорость превышает 300 км/ч. Для контроля такой мощности усилили 8-ступенчатую автоматическую коробку передач и систему полного привода. К тому же купе BMW M4 оснастили спортивной подвеской H&R и карбоново-керамическими тормозными системами.
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По материалам:
mmr.ua
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