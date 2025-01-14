В сети АЗС, которую контролировал Коломойский, почти исчезло горючее — Finance.ua

В сети АЗС, которую контролировал Коломойский, почти исчезло горючее Сегодня 10:46 — Фондовый рынок

В сети АЗС, которую контролировал Коломойский, почти исчезло горючее

В крупнейшей сети автозаправок группы «Приват», которая включает бренды «Авиас» и ANP, почти исчез бензин из-за отсутствия средств для расчета с поставщиками горючего.

Такое мнение высказал директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

Проблемы у АЗС, принадлежавших Коломойскому, начались с 2022 года, когда государство национализировало полугосударственные «Укрнафту» и «Укртатнафту», которые были частично под контролем «Привата», а Игорь Коломойский оказался за решеткой.

Куюн отмечает, что с того момента сеть начала «буквально сыпаться».

«В настоящее время сеть насчитывает около 550 АЗС, из которых многие закрыты. Мобильное приложение на сегодняшний день содержит 430 адресов. Доля рынка в продажах — 5%», — отметил директор А-95.

По словам Куюна, заправки группы «Приват» не были источником прибыли для группы, выполняя функцию «банкоматов» для заработка с «Укрнафты» и «Укртатнафты».

Первый удар пришелся на магазины при АЗС, которые, по словам Куюна, «почти сразу (после национализации — ЭП) опустели». Уже в 2024 году стали поступать сигналы о задержках зарплат персоналу и снижении окладов региональным менеджерам. В 2024 году, по словам Сергея Куюна, также появились сообщения об отсутствии средств для расчета с поставщиками горючего, а в октябре прошлого года горючее стало исчезать с АЗС.

«В начале января полностью исчез дизель, на сегодняшний день бензин марки А-92 в наличии на 28% станций оператора, А-95 — на 12%, сжиженный газ — на 5%. Продажа через приложение прекращена», — сообщил Куюн.

Директор А-95 отметил, что у нефтяного менеджмента «Привата» были попытки перезапустить бизнес:

«Были разговоры о привлечении внешних управленцев, о передаче части или всей сети в управление. Были и предложения с рынка продать часть станций. Но ничего не взлетело».

Он также выразил мнение, что если активы автозаправок «Привата» распределятся, то о группе как игроке на рынке АЗС можно будет забыть.

Економічна Правда По материалам:

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