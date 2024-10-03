В сентябре объем торгов на ПФТС увеличился на 26% — Finance.ua

В сентябре объем торгов на ПФТС увеличился на 26% Сегодня 13:34 — Фондовый рынок

В сентябре объем торгов на ПФТС увеличился на 26%

В сентябре 2024 года общий объем торгов на ПФТС составил 51 млрд гривен (126% уровня предыдущего месяца) или 80% от общего объема торгов организаторов торгов ценными бумагами в Украине.

Об этом идет речь в сообщении биржи.

В январе-сентябре 2024 года общий объем торгов на ПФТС составил 348,5 млрд гривен (164% уровня аналогичного периода 2023 года) или 68,3% от общего объема торгов организаторов торгов ценными бумагами в Украине.

В структуре торгов за сентябрь доля государственных облигаций Украины составила 59,5% (30,4 млрд. гривен или 87,5% уровня предыдущего месяца), облигаций иностранных государств — 33,6% (17,2 млрд. гривен или 616% уровня предыдущего месяца), валютных свопов — 5,8% (2,9 млрд. гривен или 117% уровня предыдущего месяца), ЦБ ИСИ — 0,6% (0,3 млрд. гривен или 62% уровня предыдущего месяца), корпоративных облигаций украинских эмитентов — 0,3% (0,16 млрд. гривен или 1142% уровня предыдущего месяца), муниципальных облигаций — 0,2% (0,1 млрд. гривен, впервые торговавшихся на организованном рынке с начала полномасштабной войны), облигаций иностранных эмитентов — 0,01% (6,2 млн. гривен или 90% уровня предыдущего месяца), акций иностранных эмитентов — 0,0004% (0,2 млн. гривен или 50% уровня предыдущего месяца) и акций украинских эмитентов — 0, 0002% (0,1 млн. гривен или 3370% от уровня предыдущего месяца).

На «рынке заявок» в сентябре заключено 3,5% сделок, на «рынке котировок» (в т.ч. адресные соглашения) — 92,1% сделок, в режимах РЕПО и РЕПО «с контролем рисков» — 3,3% сделок, в режиме СВОП «с контролем рисков» — 1% сделок и в режиме односторонних аукционов — 0,1% сделок.

В сентябре 2024 года 41 участник торгов заключал соглашения с 95 выпусками ценных бумаг (ОВГЗ — 47, ОЗГП — ​​8, корпоративные облигации украинских эмитентов — 7, муниципальные облигации — 1, корпоративные облигации иностранных эмитентов — 1, облигации иностранных государств — - 5, акции иностранных эмитентов — 3, акции украинских эмитентов — 3).

В январе-сентябре 2024 года 50 участников торгов заключали соглашения со 173 выпусками ценных бумаг (ОВГЗ — 65, ОЗГП — ​​19, корпоративные облигации украинских эмитентов — 16, муниципальные облигации — 1, облигации иностранных государств — 43, акции украинских эмитентов — 6, облигации иностранных эмитентов — 2, акции иностранных эмитентов — 14).

С 17 июня 2024 г. в торговой системе ПФТС начались торги валютными свопами.

В сентябре заключались соглашения с валютными свопами «доллар США — украинская гривна» (тикер USDUAH). Общий объем торгов указанными свопами составил 2,9 млрд гривен (5,8% общего объема торгов или 117% уровня предыдущего месяца).

В сентябре на ПФТС состоялось очередное публичное размещение корпоративных облигаций.

Было размещено 100 000 штук процентных именных обычных ординарных необеспеченных облигаций серии H ПТК ООО «Агромат» (ISIN — UAT000014014) номинальной стоимостью 1 000 гривен с датой погашения 27.09.2027 года.

Процентная ставка по облигациям на 1−4 процентных периода установлена ​​в размере 16,5% годовых.

Українські Новини По материалам:

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