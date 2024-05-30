В Сенс Банке рассказали о причинах роста кредитования бизнеса — Finance.ua

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В Сенс Банке рассказали о причинах роста кредитования бизнеса

Кредит&Депозит
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В Сенс Банке рассказали о причинах роста кредитования бизнеса
В Сенс Банке рассказали о причинах роста кредитования бизнеса
В течение апреля значительное оживление наблюдалось в сфере кредитования бизнеса. Так, по данным Министерства финансов Украины, было заключено 1130 кредитных договоров. С чем именно связан такой всплеск на рынке кредитования, пояснил член правления Sense Bank Андрей Соколов.
По словам банкира, с начала года кредитный портфель значительно вырос.
«С начала года общий кредитный портфель всех бизнесов, обслуживаемых нашим банком, увеличился на 1,8 млрд грн и составляет более 25,7 млрд грн. С начала 2024 года портфель вырос на 8%, или на 1,8 млрд грн в натуральном выражении. Наиболее существенный рост произошел в апреле этого года. Так, количество новых кредитных договоров в апреле для корпоративных клиентов Sense Bank составило более 46% от всех действующих договоров в данном секторе, а среди малого и среднего бизнеса этот показатель составляет 30,77%. Если говорить о размере кредита, то для крупных корпоративных клиентов он составляет в среднем 57 млн грн, а для малого и среднего бизнеса — 8,6 млн грн», — говорит г-н Соколов.
Эксперт считает, что увеличение количества кредитных договоров для бизнеса обусловлено несколькими причинами.
«Первая причина роста кредитования бизнеса заключается в том, что банки начали возобновлять активное кредитование бизнеса на фоне стабилизации экономики. Во-вторых, это сам бизнес. Предприниматели стали активнее развивать свои компании, адаптировались к текущим условиям сегодняшнего дня и осмеливаются вкладывать ресурсы в развитие своего бизнеса. Это крайне положительная динамика, которая сохранится с дальнейшим восстановлением экономики и при условии, что ситуация на фронте не ухудшится резко», — прогнозирует Андрей Соколов.
Напомним, Sense Bank является украинским системно важным банком, 100% акций которого принадлежат государству в лице Министерства финансов Украины.
По материалам:
Сенс Банк
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