В Сектор Газа поступила первая партия украинской муки — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Сектор Газа поступила первая партия украинской муки

33
Украина отправила первую партию пшеничной муки для Палестины. Она уже доставлена в Сектор Газа.
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
«Судно с 1 тысячей тонн пшеничной муки для Палестины прибыло из Турции в Иорданию в рамках Grain from Ukraine и уже доставлено в Сектор Газа», — сообщил он.
В общей сложности в рамках инициативы Украина планирует доставить более 7 тысяч тонн пшеничной муки в Газу при поддержке доноров, включая Норвегию, Австрию, Эстонию, Францию ​​и Исландию.
Напомним:
С момента начала программы «Grain From Ukraine» Украина направила 221 тысячу тонн сельскохозяйственной продукции в 10 стран Африки и Азии.
Турция, Румыния и Болгария начали совместные противоминные операции в Черном море с целью повышения безопасности судоходства, в частности для украинского экспорта зерна.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.