В Сектор Газа поступила первая партия украинской муки — Finance.ua

В Сектор Газа поступила первая партия украинской муки Сегодня 17:12

Украина отправила первую партию пшеничной муки для Палестины. Она уже доставлена в Сектор Газа.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

«Судно с 1 тысячей тонн пшеничной муки для Палестины прибыло из Турции в Иорданию в рамках Grain from Ukraine и уже доставлено в Сектор Газа», — сообщил он.

В общей сложности в рамках инициативы Украина планирует доставить более 7 тысяч тонн пшеничной муки в Газу при поддержке доноров, включая Норвегию, Австрию, Эстонию, Францию ​​и Исландию.

Напомним:

С момента начала программы «Grain From Ukraine» Украина направила 221 тысячу тонн сельскохозяйственной продукции в 10 стран Африки и Азии.

Турция, Румыния и Болгария начали совместные противоминные операции в Черном море с целью повышения безопасности судоходства, в частности для украинского экспорта зерна.

Економічна Правда По материалам:

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