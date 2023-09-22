В Саудовской Аравии возобновили строительство самого высокого здания в мире — Finance.ua

В Саудовской Аравии возобновили строительство самого высокого здания в мире Сегодня 23:33 — Технологии&Авто

В Саудовской Аравии возобновили строительство самого высокого здания в мире

Строительство Jeddah Tower высотой более 1000 метров в Саудовской Аравии было возобновлено. Проект разработала чикагская команда Adrian Smith+Gordon Gill (AS+GG) Architecture.

Об этом рассказывает издание Design Boom.

Форма гигантского небоскреба напоминает листок местного цветка, появляющийся из песка засушливой пустыни. Его высота будет превышать Бурдж Халифа примерно на 200 метров.

Многофункциональная башня разместит отель Four Season, апартаменты, офисные помещения, роскошные кондоминиумы и самую высокую в мире обсерваторию с видом на прилегающее Красное море.

Общая стоимость проекта оценивается в 20 миллиардов долларов США, из которых примерно 1,2 миллиарда долларов предназначены только на башню.

Лифтовая система башни будет одной из самых совершенных в мире, лифты будут двигаться до десяти метров в секунду.

Свайные и фундаментные работы уже завершены (составляют 1/3 прогресса строительства), последние изображения на месте показывают, что строительство достигло 50 уровня из 157. Ожидаемая дата завершения проекта остается неразглашенной.

Build Portal По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.