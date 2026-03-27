В Румынии объявили чрезвычайное положение в энергетике и ограничили цены на горючее
Правительство Румынии 26 марта приняло постановление о чрезвычайном положении в энергетике.
Основная цель
Контроль за ценообразованием из-за ограничения коммерческих наценок. Согласно принятому документу, на рынке нефти и горючего объявлена кризисная ситуация, которая продлится с 1 апреля по 30 июня 2026 года.
Об этом сообщает Romania TV.
Для всех компаний, работающих в цепи поставок от нефтеперерабатывающих заводов до АЗС, максимальный размер маржи не может превышать средний показатель за 2025 год.
Предприятия обязаны предоставить данные о своей средней наценке за прошлый год в течение пяти дней. Контроль за соблюдением норм возложен на Налоговую службу Румынии. За превышение установленных лимитов предусмотрены штрафные санкции в размере от 0,5 до 1% от годового оборота компании.
По состоянию на 27 марта 2026 года в Бухаресте зафиксированы следующие цены:
- бензин: 9,19−9,23 леев за литр (примерно 91 грн);
- дизельное топливо: 10,26−10,36 леев за литр (примерно 102 грн).
Эксперты прогнозируют дальнейший рост стоимости премиального дизеля из-за рисков на мировых рынках.
«То, что мы видим, почти ежедневный рост цен, отображает премии за риск, которые нефтяные компании, то есть страховые компании, увеличивают каждый день. Мы уже говорим о том, о чем вы говорили, о цене 12, даже 13 леев (почти 129 грн — ред.) на премиальное дизельное топливо, прежде всего», — заявил экономист Адриан Негреску.
Также по теме
В Румынии объявили чрезвычайное положение в энергетике и ограничили цены на горючее
Цены на нефть реагируют на паузу США в ударах по энергетике Ирана
Немецким АЗС разрешат повышать цены только раз за сутки
Нефть по $200: в Белом доме изучают последствия такого сценария
Еще одна страна начала покупать нефть из россии
Великобритания будет задерживать танкеры теневого флота рф в своих водах