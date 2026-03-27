Сегодня 12:15 — Энергетика

В Румынии объявили чрезвычайное положение в энергетике и ограничили цены на горючее

Правительство Румынии 26 марта приняло постановление о чрезвычайном положении в энергетике.

Основная цель

Контроль за ценообразованием из-за ограничения коммерческих наценок. Согласно принятому документу, на рынке нефти и горючего объявлена ​​кризисная ситуация, которая продлится с 1 апреля по 30 июня 2026 года.

Об этом сообщает Romania TV.

Для всех компаний, работающих в цепи поставок от нефтеперерабатывающих заводов до АЗС, максимальный размер маржи не может превышать средний показатель за 2025 год.

Предприятия обязаны предоставить данные о своей средней наценке за прошлый год в течение пяти дней. Контроль за соблюдением норм возложен на Налоговую службу Румынии. За превышение установленных лимитов предусмотрены штрафные санкции в размере от 0,5 до 1% от годового оборота компании.

По состоянию на 27 марта 2026 года в Бухаресте зафиксированы следующие цены:

бензин: 9,19−9,23 леев за литр (примерно 91 грн);

дизельное топливо: 10,26−10,36 леев за литр (примерно 102 грн).

Эксперты прогнозируют дальнейший рост стоимости премиального дизеля из-за рисков на мировых рынках.

«То, что мы видим, почти ежедневный рост цен, отображает премии за риск, которые нефтяные компании, то есть страховые компании, увеличивают каждый день. Мы уже говорим о том, о чем вы говорили, о цене 12, даже 13 леев (почти 129 грн — ред.) на премиальное дизельное топливо, прежде всего», — заявил экономист Адриан Негреску.

