В россии вдвое увеличили выплату контрактникам за отправку на войну в Украину — Finance.ua
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В россии вдвое увеличили выплату контрактникам за отправку на войну в Украину

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В россии более чем вдвое увеличили выплаты для россиян и иностранцев, которые согласятся на контракт с минобороны россии и отправку на войну в Украине. Соответствующий указ подписал президент рф владимир путин.
Согласно документу, единовременная выплата для тех, кто согласился участвовать в войне против Украины, возрастет до 400 тыс. руб.
До сих пор желающие отправиться в зону боевых действий, а также военные и мобилизованные, подписавшие контракт после 21 сентября 2022 г., получали выплату в 195 тыс. руб. Таким образом, ее размер увеличился более чем вдвое.
Впрочем, на повышенную выплату смогут рассчитывать только те, кто подпишет контракт с 1 августа по 31 декабря 2024 года. В то же время путин рекомендовал регионам также выплачивать не менее 400 тыс. гражданам, которые решили отправиться на войну.
Как пишут росСМИ, с начала полномасштабного вторжения россии в Украину более 50 российских регионов ввели выплаты за поступление на контрактную службу, чтобы пополнить ряды армии.
В частности, в москве установили «меры социальной поддержки» в размере 1,9 млн руб. для тех, кто отправится на войну в Украину с 23 июля. В Татарстане единовременную выплату повысили на полмиллиона — до 1,5 млн руб. На такие выплаты могут рассчитывать граждане, подписавшие контракт до 31 июля.
Кроме того, региональные власти также начали обещать денежное вознаграждение тем, кто приведет на пункт отбора контрактника. В Татарстане за это выплачивают 100 тыс. руб.
Аналогичные «акции» действуют в Якутии, Мордовии, ЯНАО, Архангельской, Калужской, Ивановской, Воронежской и Ярославской областях.
Британская разведка считает, что потери россии в мае и июне в среднем за сутки выросли и составили 1262 военнослужащих убитыми и 1163 ранеными. В общей сложности россия, вероятно, потеряла (убитыми и ранеными) более 70 тысяч человек за эти два месяца.
По материалам:
УНН
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