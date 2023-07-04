В россии рекордное падение газодобычи за всю историю — Finance.ua

В россии рекордное падение газодобычи за всю историю Сегодня 10:36 — Энергетика

В россии наблюдается рекордное за всю историю падение объемов добычи природного газа. Об этом сообщает издание The Moscow Times

«Неудачная попытка заморозить Европу, чтобы добиться уступок по Украине, обернулась для российской газовой промышленности обвалом, которого она не видела за полвека своей современной истории», — отмечают журналисты.

Как следует из официальной российской статистики, по сравнению с довоенными уровнями добыча голубого топлива в рф сократилась уже на 24%. Так, в мае текущего года по всей россии было добыто 48,2 млрд кубометров газа, хотя в довоенном мае 2021 года было 63,1 млрд кубометров.

Сравнимое по темпам падение Росстат фиксировал только однажды в российской истории, когда на фоне всемирного экономического кризиса в 2009 году добыча упала на 20%. Но тогда объемы газодобычи очень быстро пришли в норму.

Россия начала «омолаживать» свой теневой танкерный флот, перевозящий экспортную нефть в обход западных санкций. Используемые россиянами корабли были настолько старыми, что их боялись даже «китайские друзья» страны-агрессора.

Журналисты выяснили, что россия умудряется самым наглым образом нарушать Западное нефтяное эмбарго, поставляя свою нефть непосредственно США и странам Европейского Союза. Особенно нагло ведут себя греческие танкерные операторы.

УНІАН По материалам:

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