В россии рекордно за 9 лет выросли цены на продукты — Finance.ua

В россии рекордно за 9 лет выросли цены на продукты Сегодня 07:45

Инфляция в россии по итогам 2024 года ускорилась почти на треть, несмотря на повышение ставки Цетробанка рф до максимума за два десятилетия и попытки властей директивно контролировать цены в торговых сетях.

Об этом пишет The Moscow Times.

Как сообщил в среду Росстат, индекс потребительских цен за год прибавил 9,52% (после роста на 7,42% в 2023 году), а годовая продовольственная инфляция достигла 11,05% и стала рекордной с 2015 года (тогда продукты подорожали на 14%).

По итогам декабря, согласно Росстату, цены в экономике в среднем выросли еще на 1,32% по сравнению с ноябрем, когда месячная инфляция установила рекорд с апреля 2022 года (1,43%).

А итоговый годовой показатель инфляции вошел в топ самых высоких за последние 15 лет: сильнее, по данным официальной статистики, цены росли только в 2022 году (11,94%) и во время экономического кризиса после аннексии Крыма (на 11,35% в 2014 году и 12,91% - в 2015-м).

Как пишет издание, в российских продуктовых отделах супермаркетов цены взлетели на десятки процентов и продолжают расти.

Так, картофель за год подорожал на 90,5%, капуста — на 42,6%, лук — на 46,5%, свекла — на 32,3%, сливочное масло — на 35,2%.

Рост цен на молоко достиг 18,2%, на сметану — 19,2%, на сыр — 14,2%. Яблоки стали дороже года на 20,2%, огурцы — на 22,1%, баранина — на 23,1%

В виде инфляции российские граждане испытывают последствия санкций и негативные эффекты для экономики, отмечает аналитик Conotoxia Гжегош Дроздз. А резкое падение курса рубля в конце года, после которого доллар закрепился выше 100 рублей, обещает неутешительный прогноз на начало 2025 года, предупреждает Александр Исаков, экономист по россии в Bloomberg Economics.

Економічна Правда По материалам:

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