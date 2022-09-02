В россии пригрозили прекратить поставки нефти странам, которые введут потолок цен — Finance.ua

В россии пригрозили прекратить поставки нефти странам, которые введут потолок цен Сегодня 12:17 — Энергетика

В рф заявили, что не будут поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые введут «ценовой потолок» на топливо из россии, передает РБК

Такое заявление сделал вице-премьер рф Александр Новак.

«Что касается ограничения цен: если они введут ограничение цен, то мы просто для таких компаний или стран, которые будут вводить ограничения, мы не будем им поставлять нефть и нефтепродукты, поскольку мы не будем работать на нерыночных условиях», — заявил российский чиновник.

Предложения по ограничению цен на российскую нефть Новак назвал «полным абсурдом» и «вмешательством в рыночные механизмы».

Также он заявил, что попытки ограничить цены на нефть «приведут к дестабилизации нефтяной отрасли, рынку нефтяного». По словам российского чиновника, за это придется заплатить европейским и американским потребителям, для которых уже подорожали энергоресурсы.

Он добавил, что такое решение «полностью разрушит рынок».

НВ По материалам:

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