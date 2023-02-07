В россии планируют разместить завод по производству иранских дронов. Он будет выпускать усовершенствованные Shahed-136 — WSJ — Finance.ua
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В россии планируют разместить завод по производству иранских дронов. Он будет выпускать усовершенствованные Shahed-136 — WSJ

Мир
39
В россии планируют разместить завод по производству иранских дронов. Он будет выпускать усовершенствованные Shahed-136 — WSJ
В россии планируют разместить завод по производству иранских дронов. Он будет выпускать усовершенствованные Shahed-136 — WSJ
москва и Тегеран продвигают планы строительства нового завода в россии, который мог бы производить не менее 6000 беспилотников иранской разработки для войны в Украине, что является последним признаком углубления сотрудничества между двумя странами.
Об этом пишет The Wall Street Journal.
Отмечается, что в начале января в россию вылетела иранская делегация высокого уровня, чтобы посетить запланированное место для завода и обсудить детали, необходимые для запуска проекта. В декабре Белый дом предупредил, что Москва и Тегеран рассматривают возможность строительства в россии общей линии по производству дронов.
По информации источников, обе страны стремятся создать более быстрый беспилотник, который может создать новые проблемы для ПВО Украины.
По данным официальных лиц США, Тегеран уже предоставил Москве сотни беспилотников, которые она использовала для нанесения ударов по военным и гражданским объектам в Украине.
Администрация Байдена предупредила, что россия и Иран развивают «полноценное оборонное партнерство». Белый дом заявляет, что москва обучала иранских пилотов полетам на российских реактивных истребителях с намерением отправить эти самолеты в Тегеран до конца года.
До сих пор Иран поставлял россии в основном так называемые дроны-камикадзе, известные как Shahed-136, содержащие небольшое количество взрывчатки, которая детонирует, когда беспилотники врезаются в свои цели.
Теперь, по словам официальных лиц, Иран работает с россией над разработкой модели Shahed-136, которая, как ожидается, будет оборудована новым двигателем, который позволит ему летать быстрее и на большие расстояния. Новый завод будет производить усовершенствованный беспилотник.

Иранские беспилотники и дроны-камикадзе в Украине. Что они могут изменить? 🧐

По материалам:
Forbes.ua
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