В россии ни один из ритейлеров не получил разрешение на легальную продажу iPhone 14 — Finance.ua
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В россии ни один из ритейлеров не получил разрешение на легальную продажу iPhone 14

Фондовый рынок
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Российская ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) заявила, что новые телефоны, в том числе iPhone 14, не могут находиться в легальном обращении на российском рынке без особых разрешений.
Об этом сообщает российский РБК.
Ассоциация указывает, что ритейлеры могут продавать телефоны, если у них есть сертификаты, декларации и специальная нотификация по характеристикам шифровальных (криптографических) средств и товаров Евразийского экономического союза (ЕАЭС) или заключение Центра лицензирования, сертификации и защиты государственной тайны ФСБ.
Представитель РАТЭК рассказал, что ему неизвестно, что кто-то в россии или ЕАЭС получил все необходимые документы для продажи iPhone 14.
Также издание отметило, что в Едином реестре нотификаций ЕАЭС не упоминается, что на новые модели iPhone выдали такой документ.
Предварительные заказы на iPhone 14 в россии принимали сети МТС и «М.Видео», также к продаже айфонов готовились в «Билайне», Wildberries, «Яндекс.Маркете» и Ozon.
В «М.Видео-Эльдорадо» заявили, что планируют получить нотификацию на iPhone 14 и другие устройства. В Wildberries сказали, что продажи iPhone начнутся в начале октября. Остальные сети отказались от комментариев.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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