В россии могут начаться проблемы с оплатой картами Visa и Mastercard — Finance.ua

В россии могут начаться проблемы с оплатой картами Visa и Mastercard Сегодня 19:45 — Финтех и Карты

В россии могут начаться проблемы с оплатой картами Visa и Mastercard

В конце 2024 года у ряда российских банков закончатся сертификаты безопасности чипов карт Visa и Mastercard, что может привести к проблемам с платежами.

Об этом рассказали российскому «РБК» четыре источника на платежном рынке рф и представители крупнейших банков, пишет The Moscow Times.

По словам одного из собеседников издания, сертификаты безопасности чипов могут не совпадать со сроком действия самих карт и закупаться банками на разные сроки: три года, пять лет.

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До ухода из россии в 2022 году международных платежных систем Visa и Mastercard срок действия этих сертификатов продлевали, но теперь банки будут решать самостоятельно, принимать к оплате эти карты или нет, отметил другой собеседник.

При этом функционирование карты зависит от двух банков, участвующих в платежной цепочке — банка-эмитента и банка-эквайера. Однако часть платежей в любом случае может перестать проходить.

«Это не должно сказаться на массовых операциях, но может вызвать проблемы с проведением отложенных операций, например, при оплате проезда в транспорте или оффлайн, то есть в случаях, когда POS-терминал не подключен к Сети», — говорит источник РБК.

Фінансовий клуб По материалам:

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