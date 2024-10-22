В россии предупредили о резком подорожании электроники — Finance.ua
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В россии предупредили о резком подорожании электроники

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Российские магазины готовятся поднять цены на электронику на 10−15% до начала 2025 года.
Об этом сообщает The Moscow Times.
Дистрибьюторы уже закупили первые партии продукции по повышенным ценам и планируют доставить их в страну до начала предновогодних распродаж.
Сообщается, что в октябре закупочная стоимость ноутбуков выросла на 10−15%.
Среди причин повышения стоимости называют падение курса рубля к доллару, отказ иностранных банков от проведения платежей из россии и усложнение логистических цепочек.
В «МегаФоне» уже зафиксировали рост стоимости смартфонов на 5−15%. В компании усматривают предпосылки для повышения цен на всю номенклатуру электроники, закупаемой для продажи на российском рынке.
Также в сообщении добавляют, что предпосылок для разворота тенденции подорожания пока нет.
По материалам:
Економічна Правда
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