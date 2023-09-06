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В россии долги граждан по кредитам превысили рекордный показатель

Мир
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В россии долги граждан по кредитам превысили рекордный показатель
В россии долги граждан по кредитам превысили рекордный показатель
Долги граждан страны-террористки россии по кредитам впервые в истории россии превысили 32 трлн рублей. Только с начала года долги увеличились на 3,3 трлн — это максимальные темпы, по меньшей мере, с 2015-го.
Это следует из данных Центробанка страны-агрессоры россии. Как отмечается, за первые 7 месяцев 2022-го объем кредитов россиян увеличился на 0,8 трлн рублей, а еще годом ранее — на 2,8 трлн.
Одной из причин резкого роста долгов по кредитам стал отложенный спрос на ссуды, поскольку большую часть 2022 процентные ставки были высокими, как и уровень неопределенности, рассказала главный аналитик Совкомбанка Наталия Ващелюк. Также, по ее словам, часть россиян ожидала повышения цен и процентных ставок из-за девальвации рубля, поэтому люди скорее принимали решение об оформлении ссуд.

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В то же время банки умерили аппетиты к риску, и показатель одобрения заявок граждан на получение ссуд за год упал с 28,8 до 20% в июле 2023 года.
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Больше всего выданных кредитов приходится на ипотеку (51,9%), а на потребительские займы и кредитные карточки — около 43%. Еще около 4,7% - это автокредиты.
До конца года объем выдачи ссуд может сократиться на 20−30% по сравнению с пиковыми летними месяцами, считает Ващелюк. Это повлияет на повышение ключевой ставки до 12% годовых и снижение макропруденциальных лимитов в IV квартале этого года, за счет чего доля кредитов заемщиков с долговой нагрузкой свыше 80% должна уменьшиться с 20 до 5%, пояснила эксперт.
По материалам:
Обозреватель
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