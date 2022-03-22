В россии будут производить собственную Coca-Cola — Finance.ua
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В россии будут производить собственную Coca-Cola

Сегодня 18:33Мир
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В россии будут производить собственную Coca-ColaВ россии будут производить собственную Coca-Cola
В россии решили заменить Coca-Cola, ушедшую из страны из-за войны в Украине. Отечественный аналог известной газировки будет производиться на Ямале.
Об этом сообщается на сайте правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.
Производством займется завод «Арктическая вода». На предприятии решили быстро расширять вкусовую линейку лимонадов, поскольку многие иностранные поставщики ушли с рынка.
Генеральный директор предприятия Сергей Кара отметил, что после введения санкций завод «почувствовал валютную разницу».
Также наблюдался дефицит составляющих, которые экспортировались в россию. Однако сейчас якобы цены откатываются назад.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: РБК-Україна
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