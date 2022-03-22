В россии будут производить собственную Coca-Cola — Finance.ua

В россии будут производить собственную Coca-Cola

Сегодня 18:33 — Мир

В россии будут производить собственную Coca-Cola

В россии решили заменить Coca-Cola, ушедшую из страны из-за войны в Украине. Отечественный аналог известной газировки будет производиться на Ямале.

Об этом сообщается на сайте правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Производством займется завод «Арктическая вода». На предприятии решили быстро расширять вкусовую линейку лимонадов, поскольку многие иностранные поставщики ушли с рынка.

Генеральный директор предприятия Сергей Кара отметил, что после введения санкций завод «почувствовал валютную разницу».

Также наблюдался дефицит составляющих, которые экспортировались в россию. Однако сейчас якобы цены откатываются назад.

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