В россии будут производить собственную Coca-Cola — Finance.ua

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В россии будут производить собственную Coca-Cola
Сегодня 18:33 —
Мир
247
В россии будут производить собственную Coca-Cola
В россии решили заменить Coca-Cola, ушедшую из страны из-за войны в Украине. Отечественный аналог известной газировки будет производиться на Ямале.
Об этом сообщается на
сайте
правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.
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Производством займется завод «Арктическая вода». На предприятии решили быстро расширять вкусовую линейку лимонадов, поскольку многие иностранные поставщики ушли с рынка.
Генеральный директор предприятия Сергей Кара отметил, что после введения санкций завод «почувствовал валютную разницу».
Также наблюдался дефицит составляющих, которые экспортировались в россию. Однако сейчас якобы цены откатываются назад.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
По материалам:
РБК-Україна
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В россии будут производить собственную Coca-Cola
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