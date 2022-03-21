Цены на легковушки в россии за месяц возросли на 30–60% — Finance.ua

Цены на легковушки в россии за месяц возросли на 30–60%
Цены на легковые автомобили в россии в течение месяца растут на 30-60%.
Об этом сообщает российское издание «Ведомости».
83% всех легковых автомобилей, продаваемых в рф, собирают внутри страны, но при этом в автомобилях большая доля производимых за рубежом комплектующих, которые приходится покупать за валюту.
«Ведомости» подсчитали, что по сравнению с 2021 годом в россии сейчас работает только 44% мощностей по выпуску легковых и коммерческих автомобилей.
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