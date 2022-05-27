В рф отреагировали на запрет обслуживать госдолг в США: готовят новый механизм — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В рф отреагировали на запрет обслуживать госдолг в США: готовят новый механизм

Сегодня 10:35Мир
173
россия готовит механизм, позволяющий рассчитаться с держателями суверенных евробондов при отсутствии лицензии США.
Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов, сообщает Интерфакс.
«Мы предложим инструмент для того, чтобы все собственники нашего долга могли получить свои проценты и тело долга», — сказал он.
Глава российского Минфина добавил, что будет разрабатываться механизм выплаты «минуя все западные расчетные инфраструктуры, для того, чтобы взаимодействовать с владельцами наших бумаг напрямую».
Напомним, США не продлили действие лицензии, позволявшей россии до сих пор обслуживать свой госдолг перед держателями облигаций в США — до конца года у страны имеется свыше 1 млрд долларов долга, который нужно погасить.

Справка Finance.ua:

  • внешний долг рф и его компаний достигает 150 млрд долларов. При этом выплатить их для страны проблематично — западные санкции заморозили 350 млрд долларов золотовалютных резервов, что составляет около 60% их объема;
  • «помогает» рф постоянный поток нефтегазовой валюты. Аналитики Citigroup прогнозируют, что из-за резкого роста цен на газ в этом году рф может получить от ЕС рекордные $100 млрд, что почти вдвое больше показателя 2021 года.
По материалам: Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.