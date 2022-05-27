В рф отреагировали на запрет обслуживать госдолг в США: готовят новый механизм — Finance.ua

В рф отреагировали на запрет обслуживать госдолг в США: готовят новый механизм

Сегодня 10:35 — Мир

россия готовит механизм, позволяющий рассчитаться с держателями суверенных евробондов при отсутствии лицензии США.

Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов, сообщает Интерфакс.

«Мы предложим инструмент для того, чтобы все собственники нашего долга могли получить свои проценты и тело долга», — сказал он.

Глава российского Минфина добавил, что будет разрабатываться механизм выплаты «минуя все западные расчетные инфраструктуры, для того, чтобы взаимодействовать с владельцами наших бумаг напрямую».

Напомним, США не продлили действие лицензии, позволявшей россии до сих пор обслуживать свой госдолг перед держателями облигаций в США — до конца года у страны имеется свыше 1 млрд долларов долга, который нужно погасить.

Справка Finance.ua:

внешний долг рф и его компаний достигает 150 млрд долларов. При этом выплатить их для страны проблематично — западные санкции заморозили 350 млрд долларов золотовалютных резервов, что составляет около 60% их объема;



«помогает» рф постоянный поток нефтегазовой валюты. Аналитики Citigroup прогнозируют, что из-за резкого роста цен на газ в этом году рф может получить от ЕС рекордные $100 млрд, что почти вдвое больше показателя 2021 года.



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