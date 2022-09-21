В рф начинают разбирать собственные ледоколы на запчасти — Finance.ua
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В рф начинают разбирать собственные ледоколы на запчасти

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Российская госкомпания «Росморпорт» (управляет флотом примерно из 300 судов) вынуждена использовать часть судов в качестве доноров запчастей.
Об этом пишет РБК со ссылкой на заместителя гендиректора госкомпании Василия Стругова.
Отмечается, что ледокол «Ермак» разберут на запчасти для ремонта «Красина».
«Оба ледокола были построены на финской верфе по заказу „Судоимпорта“, теперь один из них станет донором для другого. Разборкой судна займутся две компании из Петербурга. Они снимут с „Ермака“ более 700 единиц оборудования», — говорится в сообщении.
По словам Стругова, «Росморпорт» вынужден использовать часть флота в качестве доноров.
Он добавил, что благодаря списанию неатомного ледокола «Ермак» удастся поддержать техническую готовность ледокола «Красин».
Всего во флот «Росморпорта» входят немногим менее 300 судов, в использовании находятся 268. Они обслуживают 65 портов в 24 регионах.
«На краткосрочный период эти суда, не в эксплуатации (22 судна), помогли нам не выходить из деятельности. Они стали судами-донорами, что здесь скрывать», — признал Стругов.
Он утверждает, что «Росморпорт» и так планировал списывать эти суда, после «февральского толчка ускорились с процессом».
«Благодаря списанию ледокола „Ермак“, у нас есть шанс в небольшую летнюю навигацию обеспечить готовность „Красина“ к зимней навигации. Понятно, что за этот короткий период доноры рано или поздно закончатся. На самом деле номенклатура тех запчастей и агрегатов, которые на судах-донорах есть налицо, она недостаточна: с рынка ушли производители», — признал представитель госкомпании.
По его словам, чтобы решить сложности с поставкой запчастей, обсуждается модернизация ледоколов финского производства для продления срока службы на 15 лет.
Речь идет о шести ледоколах: «Капитан Драницын», «Капитан Хлебников», «Капитан Чечкин», «Капитан Букаев», «Капитан Чадаев», «Капитан Зарубин».
По материалам:
Економічна Правда
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