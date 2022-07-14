В рф хотят уменьшить этикетки из-за дефицита бумаги и чернил — Finance.ua

В рф хотят уменьшить этикетки из-за дефицита бумаги и чернил Сегодня 03:19 — Мир

В России хотят изменить стандарты этикеток продуктов из-за дефицита бумаги и чернил. С соответствующим предложением в профильные ведомства обратилась вице-премьер рф Виктория Абрамченко.

Она попросила ведомства изучить возможность уточнения национальных стандартов россии «в области этикетирования продуктов».

Речь идет о стандартах, фиксирующих минимальную и максимальную площадь, занимаемую сведениями о продукте при размещении этикетки на картонной упаковке.

Отмечается, что предложения поступили от бизнеса, их цель — снижение административных барьеров и сокращение упаковочных материалов. Производители считают, что из-за дефицита бумаги и чернил целесообразно давать на упаковке меньше сведений о товаре.

Также сообщается, что 24 июня российский союз производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) обратился к правительству рф с предложением увеличить максимальный объем упаковки для продажи соковой продукции для детей до трех лет до 0,5 литра. Как считают в союзе, эта мера может позволить сэкономить пищевую упаковку, с приобретением которой начались проблемы из-за сложившейся внешнеэкономической ситуации.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.