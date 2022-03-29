В рф хотят ограничивать безлимитный интернет для клиентов — Finance.ua

В рф хотят ограничивать безлимитный интернет для клиентов
Минцифры России направило крупнейшим телеком-операторам письмо с рекомендацией ограничить безлимитные тарифные планы для клиентов.
Об этом пишет «Интерфакс».
Также компаниям посоветовали сбалансировать объемы трафика мобильными абонентами в рамках тарифных планов и рекомендовали исключить неограниченное потребление трафика абонентами.
"В условиях внешнего санкционного давления и сокращения доступности иностранного оборудования необходимо найти баланс поддержки и развития мобильных сетей.
Мы принимаем меры по разумному потреблению трафика при сохранении качества и доступности основных цифровых сервисов и услуг", — объяснили в министерстве.
К слову, операторы поддерживают инициативу ведомства.
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