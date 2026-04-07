В «Резерв+» появилась новая отметка: что она обозначает Сегодня 06:14

В приложении «Резерв+» появилось важное обновление — статус «оперативный резерв», наличие которого делает невозможным получение бронирования от мобилизации.

В последние дни юристы фиксируют массовую волну обращений от граждан, получающих отказы в броне именно из-за этого статуса, поскольку по действующему постановлению Кабмина бронированию подлежат исключительно военнообязанные, а не резервисты.

Кого причисляют к оперативному резерву

«Последние несколько дней топ обращений — это отказы в бронировании в связи с тем, что гражданин является резервистом. Да, действительно, невозможно забронировать резервиста по общему классическому правилу, потому что постановление Кабинета министров этого не предусматривает», — рассказала Татьяна Потапова.

Как пояснила адвокат Марина Бекало для ТСН, в военный оперативный резерв причисляют лиц, которые:

уже имеют боевой или служебный опыт;

прошли базовую общевойсковую подготовку (БОВП);

имеют востребованную военную специальность;

в возрасте от 45 до 60 лет, которые могут привлекаться для усиления территориальной обороны.

Наличие такой отметки в приложении означает, что государство рассматривает этих граждан как приоритетный ресурс для армии.

«Такие лица учитываются в резерве для первоочередной мобилизации в случае необходимости дополнительных сил на фронте», — подчеркнула Бекало.

Главная цель формирования такого резерва состоит в возможности максимально быстрого доукомплектования боевых подразделений, развертывания сил или проведения ротаций при внезапном обострении ситуации на фронте, поэтому эти категории граждан не могут быть забронированы предприятиями.

