0 800 307 555
ру
В «Резерв+» появилась новая отметка: что она обозначает

Главная цель формирования такого резерва состоит в возможности максимально быстрого доукомплектования боевых подразделений
В приложении «Резерв+» появилось важное обновление — статус «оперативный резерв», наличие которого делает невозможным получение бронирования от мобилизации.
В последние дни юристы фиксируют массовую волну обращений от граждан, получающих отказы в броне именно из-за этого статуса, поскольку по действующему постановлению Кабмина бронированию подлежат исключительно военнообязанные, а не резервисты.

Кого причисляют к оперативному резерву

«Последние несколько дней топ обращений — это отказы в бронировании в связи с тем, что гражданин является резервистом. Да, действительно, невозможно забронировать резервиста по общему классическому правилу, потому что постановление Кабинета министров этого не предусматривает», — рассказала Татьяна Потапова.
Как пояснила адвокат Марина Бекало для ТСН, в военный оперативный резерв причисляют лиц, которые:
  • уже имеют боевой или служебный опыт;
  • прошли базовую общевойсковую подготовку (БОВП);
  • имеют востребованную военную специальность;
  • в возрасте от 45 до 60 лет, которые могут привлекаться для усиления территориальной обороны.
Наличие такой отметки в приложении означает, что государство рассматривает этих граждан как приоритетный ресурс для армии.
«Такие лица учитываются в резерве для первоочередной мобилизации в случае необходимости дополнительных сил на фронте», — подчеркнула Бекало.
Главная цель формирования такого резерва состоит в возможности максимально быстрого доукомплектования боевых подразделений, развертывания сил или проведения ротаций при внезапном обострении ситуации на фронте, поэтому эти категории граждан не могут быть забронированы предприятиями.
По материалам:
dev.ua
Резерв+Бронирование
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems