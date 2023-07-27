В Раде зарегистрирован законопроект о возобновлении декларирования для чиновников — Finance.ua

В Раде зарегистрирован законопроект о возобновлении декларирования для чиновников Сегодня 15:34 — Казна и Политика

Народные депутаты предлагают Верховной Раде возобновить электронное декларирование для должностных лиц государства и местного самоуправления.

Соответствующий законопроект № 9534 о внесении изменений в некоторые законы по определению порядка подачи деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в условиях военного положения зарегистрирован в Верховной Раде 26 июля.

Среди авторов законопроекта — глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, нардепы Сергей Власенко («Батькивщина»), Ярослав Железняк («Голос»).

Как сообщил в телеграм-канале Железняк, профильный парламентский комитет (по вопросам антикоррупционной политики. — Ред.) должен рассмотреть законопроект на заседании в четверг, а в ближайшие дни он будет вынесен для обсуждения в первом чтении на пленарном заседании Верховной Рады.

По его словам, главные новации законопроекта (кроме возобновления деклараций) — они «должны быть поданы не только за этот год, но и за все предыдущие».

Железняк отметил, что согласно законопроекту, субъекты декларирования, выполняющие задачи в интересах национальной безопасности или находящиеся на территориях, пострадавших от военной агрессии российской федерации против Украины, подают декларации в течение 90 дней со дня: определения даты окончания боевых действий; окончания оккупации для временно оккупированных территорий, где лицо находится; возврата в пункт постоянной дислокации или на место постоянной работы (кроме ротации); прекращения или отмены военного положения.

Он отметил, что вышеперечисленные положения законопроекта касаются только субъектов декларирования, осуществляющих служебные полномочия на территориях, где ведутся активные боевые действия; находящихся на временно оккупированных территориях. Эти нормы также касаются лиц из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины и других военных формирований, принимающих непосредственное участие в боевых действиях; из числа сотрудников органов, уполномоченных на осуществление разведывательной и/или контрразведывательной деятельности, непосредственно участвующих в проведении разведывательных мероприятий. Кроме того, эти положения распространяются на лиц, направленных в другие государства для участия в международных операциях по поддержанию мира и безопасности.

Железняк обратил внимание на то, что законопроект предлагает возобновить спецпроверки для лиц, претендующих на ответственные государственные должности (такие проверки были приостановлены на период действия военного положения. — Ред.). Законопроект обязывает проводить спецпроверки и в отношении тех должностных лиц, которые были назначены на свои должности без них.

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